Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1110

Eibensbach

Ochsenbach: Motorradfahrer schleudert in Gegenverkehr; Sachsenheim - Häfnerhaslach: Unbekannter entblößt sich vor 12-Jähriger - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

L1110 / Eibensbach / Ochsenbach: Motorradfahrer schleudert in Gegenverkehr

Am Mittwoch kam es gegen 17:30 Uhr auf der Landesstraße 1110 zwischen Eibensbach und Ochsenbach zu einem Verkehrsunfall, als ein Motorradfahrer in den Gegenverkehr schleuderte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 20-Jähriger mit seinem Motorrad ins Schleudern, als er auf der Landesstraße über ein Schlagloch fuhr. Hierdurch geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Golf. Bei dem Zusammenprall wurde der junge Mann schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 10.000 Euro. Da diese nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Sachsenheim - Häfnerhaslach: Unbekannter entblößt sich vor 12-Jähriger - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Eine 34-jährige Mutter befand sich am Mittwoch gegen 14:45 Uhr mit ihrer 12-jährigen Tochter am Heiligenbergsee bei Sachsenheim - Häfnerhaslach, als dem Mädchen am Ufer ein Mann auffiel, der in Blickrichtung auf das Mädchen sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als die Mutter dem bislang unbekannten Täter etwas zurief, entfernte sich dieser von der Örtlichkeit. Der Unbekannte wird als circa 50 bis 60 Jahre alt, von großer Statur mit deutlichem Bauchansatz, einer Glatze oder Haarkranz, sonnengebräunt und dunklem Brusthaar beschrieben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter Tel. 07141 18 9 zu melden.

