Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mühlacker (ots)

Auf der Bundesstraße 35 kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Den ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein Pkw-Fahrer kurz nach 12 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Schmie und Lienzingen in einen Feldweg abzubiegen. Ein in gleicher Richtung fahrender Motorradfahrer kollidierte mit dem Heck des Autos. Er verletzte sich dabei wohl nicht allzu schwer.

Der Streckenabschnitt musste zur Unfallaufnahme und Reinigung aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe für zirka eine Stunde gesperrt werden.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell