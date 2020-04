Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, drei Brände/Zeugen gesucht

Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Sonntag (05.04.2020), gegen 03.15 Uhr, sind die Einsatzkräfte zum Kreuzweg gerufen worden. Unbekannte Personen hatten eine Zeitung unter eine Hecke gelegt und diese dann angezündet. Der Drahtzaun und die Hecke wurden leicht beschädigt. Ein Zeuge hatte das Feuer bemerkt und es sofort gelöscht. Am Montag (06.04.2020), um 02.30 Uhr, wurden Bewohner der Bahnhofstraße durch einen Brandgeruch auf ein Feuer aufmerksam. Auf einem Baustellengelände brannte ein mobiles Toilettenhäuschen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Häuschen wurde vollkommen beschädigt. Ein daneben stehender Baucontainer ist ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Ein Mülleiner hat am Montagmorgen (06.04.2020), an der Brookstraße, Ecke Laurenzstraße, gebrannt. Der Inhalt des Behältnisses war offensichtlich angezündet worden. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356-4155.

