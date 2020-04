Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raub Neuenkirchner Straße

Rheine (ots)

Am Samstag (04.04.2020), gegen 00.30 Uhr, betrat ein unbekannter Mann über einen Nebeneingang die Räume eines Schnellrestaurants an der Neuenkirchener Straße. Dabei traf er auf eine Angestellte, die in einem Büroraum mit den Abrechnungstätigkeiten beschäftigt war. Der Maskierte hielt der Frau einen bisher unbekannten Gegenstand vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er Geld erhalten hatte, flüchtete er aus den Geschäftsräumen. Er war etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und trug schwarze Kleidung. Maskiert war mit einem schwarzen Stoff, mit weißen Applikationen vor dem Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können, Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wer hat in der Nacht zum Samstag (04.04.2020), insbesondere zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr, an dem Schnellrestaurant Nähe Berbomstiege/Hünenborgstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

