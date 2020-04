Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Brand eines Müllcontainers

Greven (ots)

Auf dem Areal der Grundschule an der Grevener Landstraße haben sich am Sonntagnachmittag (05.04.2020) ungebetene Gäste aufgehalten. Der oder die Unbekannten gingen dort zu einem abgesperrten Bereich, wo ein Müllcontainer stand. Auf bisher unbekannte Weise ist der Container bzw. der Inhalt in Brand gesetzt worden. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden beträgt geschätzt etwa 400 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 02571/928-4455. Das Feuer war gegen 16.15 Uhr gemeldet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell