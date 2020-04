Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung/Widerstand

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (02.04.2020) ist die Polizei zum Bahnhof in Rheine gerufen worden. Auf einem Bahnsteig war es gegen 18.20 Uhr zunächst zum Streitgespräch zwischen einem 22-jährigen Rheinenser und einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen. Den Schilderungen zufolge mündete dieses Gespräch in einem Handgemenge zwischen den Beiden. Im Verlauf dieser Streitigkeiten gingen beide Personen zu Boden. Der Bahnmitarbeiter erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei wollte vor Ort die Personalien und den Sachverhalt aufnehmen. Der 22-Jährige zeigte sich aber wenig kooperativ und wurde verbal immer aggressiver. Die deutlichen Aufforderungen, die Beleidigungen zu unterlassen und ein Mindestabstand zu den Beamten einzuhalten, befolgte er nicht. Als er erneut zurückgeschoben werden sollte, weigerte er sich erneut, so dass er ergriffen und zur Polizeiwache gebracht werden sollte. Dagegen wehrte er sich heftig, setzte seine Beleidigungen fort und trat nach den Beamten. Auch die Anwesenheit zahlreicher auf dem Bahnsteig stehender Passanten konnte ihn nicht davon abhalten. Schließlich wurde er zur Polizeiwache gebracht. Ruhe gab er dabei immer noch nicht. Ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

