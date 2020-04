Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht

Rheine (ots)

Am Mittwochmorgen (01.04.2020), um 08.35 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Sprickmannstraße in Fahrtrichtung Dutumer Straße. In Höhe der Wasserstraße kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front in den angrenzenden Zaun. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in stieg nicht aus und entfernte sich anschließend, über die Wasserstraße in Richtung Dutumer Straße/Bahnhof, unerlaubt vom Unfallort. Zum Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Kleinwagen handelte, der im Frontbereich beschädigt sein muss. Am Unfallfahrzeug könnte weiße Farbe des beschädigten Zauns sein. Der Sachschaden an insgesamt 5 Zaunelementen beträgt etwa 2.000 Euro. Unfallzeugen oder Personen, die zu dem beschriebenen Fahrzeug Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

