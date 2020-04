Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand eines Müllcontainers

Rheine (ots)

An der Bültstiege hat am späten Donnerstagabend (02.04.2020) ein Müllcontainer gebrannt. Die Feuerwehr und die Polizei sind um 23.00 Uhr alarmiert und unmittelbar dorthin entsandt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 1100-Liter Restmüllcontainer, der vor einem Wohnhaus gestanden hatte, wurde durch das Feuer vollkommen beschädigt. Der Schaden beträgt geschätzt etwa 800 Euro. Weitere Schäden sind nicht entstanden. Den Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte das Behältnis bzw. den Inhalt angezündet. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Bereich des Brandortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 05971/938-4215.

