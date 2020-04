Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Flucht

Emsdetten (ots)

Eine Autofahrerin stellte ihren schwarzen Opel Corsa am Montagmorgen (30.01.2020), um 07.45 Uhr, an der Frauenstraße 15, an dem dortigen Hotel, zum Parken ab. Gegen 08.00 Uhr bemerkte eine Zeugin eine Unfallbeschädigung an der Beifahrertür des Fahrzeugs. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, das aufgrund der sich am geschädigten Fahrzeug befindenden Fremdfarbe weiß sein dürfte, bitte an die Polizei Emsdetten unter der Rufnummer 02572/9306-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell