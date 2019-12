Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Vorsicht Abo-Falle

Spelle (ots)

In den vergangenen Tagen sind mehrere Fälle einer speziellen Form des Onlinebetruges bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Am Montag waren es alleine in Spelle drei solcher Taten. Unbekannte Urheber geben sich dabei im Rahmen einer SMS als DHL-Paketdienst aus. Sie teilen den Geschädigten mit, dass ihre Pakete falsch frankiert und daher nicht zustellbar seien. Anschließend fordern sie die Geschädigten auf digitalem Wege dazu auf, einen Kleinbetrag in Höhe von oft nur 2 EUR per Kreditkarte zu übermitteln. Hierbei wird auf einer täuschend echten Internetseite ungewollt ein Abonnement abgeschlossen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell