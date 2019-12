Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Mit Einkaufswagen Auto beschädigt

Meppen (ots)

Am Freitag ist es zwischen 08.30 und 11 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz an der Fürstenbergstraße zu einer Beschädigung an einem dort geparkten Daimler Benz gekommen. Der bislang unbekannte Verursacher war vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen das Auto gestoßen und hatte sich anschließend entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

