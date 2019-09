Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Einbrüche in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

In den vergangenen Tagen ist es zu drei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch in Bad Oeynhausen gekommen.

Bereits am Freitag beabsichtigten unbekannte Täter gegen 4.40 Uhr in der Früh über eine Nebeneingangstür in den Wohnbereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Alter Salzweg" einzudringen. Es blieb beim Versuch.

Zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Montag, 6 Uhr drangen Unbekannte in ein Lager und den dazugehörigen Büroraum in der Straße "Zu den Meerwiesen" ein und entwendeten daraus einen Computer mit Bildschirm.

Von Samstag, 15 Uhr bis Montag, 6.10 Uhr suchten Kriminelle auch ein Lottogeschäft in der Schulstraße auf und brachen die Eingangstür auf. Im Inneren entwendeten die Täter eine Vielzahl von Zigarettenstangen und Bargeld.

Am Montag nahmen Einbrecher zwischen 4 und 14 Uhr auch ein Wohnhaus in der Küstriner Straße in den Fokus und drangen über ein Fensterelement ins Gebäude ein. Dort entwendeten sie neben Bargeld eine Spielkonsole, mehrere Heizgeräte und einen Ring.

Hinweise auf einen möglichen Tatzusammenhang liegen den Ermittlern derzeit nicht vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

