POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen

Ochtrup (ots)

Auf der Landstraße 573, der Verbindung von Ochtrup nach Heek, hat sich in Höhe der B 54 am Donnerstagmorgen (02.04.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Steinfurt war mit seinem PKW gegen 07.15 Uhr an der Abfahrt Gronau/Heek von der B 54 abgefahren. An der Einmündung mit der vorfahrtberechtigten Landstraße 573 wollte er dann nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 50-jährigen Ochtrupers, der mit seinem PKW aus Richtung Gronauer Straße kam und in Richtung Heek weiterfahren wollte. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen (Schock) und wurden mit Rettungswagen einem Gronauer Hospital zugeführt. Von dort konnten beide nach ambulanten Behandlungen entlassen werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, die auf etwa 15.000 Euro geschätzt werden. Zudem wurden zwei Warnbaken beschädigt.

