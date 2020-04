Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht

Rheine (ots)

Ein Autofahrer stellte seinen schwarzen Opel Astra am Mittwochvormittag (01.04.2020), um 08.40 Uhr, auf dem Parkplatz am Pfarrer - Bergmannshof - Platz ab. Als er um 09.05 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine nicht unerhebliche Beschädigung im vorderen Bereich des Pkws fest. Der Schaden wird auf ungefähr 2.500 Euro geschätzt. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei Rheine unter Rufnummer 05971/938-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell