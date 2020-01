Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden

Drolshagen (ots)

Zeugen meldeten der Rettungsleitstelle am Montag gegen 02.45 Uhr Flammen aus einem Nachbargebäude im Ortsteil Neuenhaus. Die zur Örtlichkeit entsandten Feuerwehrkräfte aus Drolshagen sowie Polizeibeamte stellten eine Lagerhalle fest, die in vollem Umfang brannte. In der Halle waren Fahrzeuge, Maschinen sowie Anhänger untergestellt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 06.45 Uhr. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Brandermittler der Polizei übernahmen die weiteren Ermittlungen. Eine Brandursache ist bisher nicht bekannt. Der Gesamtschaden liegt vermutlich im hohen sechsstelligen Bereich.

