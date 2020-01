Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeuge stellt Ladendieb

Olpe (ots)

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr entwendete ein 27-Jähriger aus einem Supermarkt in der Hugo-Rügenberg-Straße zwei Küchenmaschinen sowie einen Staubsauger. Zunächst lud dieser die Ware in seinen Einkaufswagen und passierte anschließend die Eingangstür, ohne jedoch zu zahlen. Ein 62-jähriger Passant erkannte die Situation und versuchte, den Tatverdächtigen aufzuhalten. Dieser ließ den Wagen stehen und versuchte, fußläufig zu flüchten. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter der Filiale brachte der 62-jährige ihn zu Boden. Dabei verletzte sich der 27-Jährige oberflächlich an der Hand. Gemeinsam hielten sie den vermeintlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte ihn ambulant. Auch der 62-Jährige musste aufgrund der körperlichen Anstrengung von den Sanitätern behandelt werden. Da der 27-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

