Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weiterer Kupferkessel entwendet

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch erhielt die Polizei Kenntnis über einen weiteren Kupferkesseldiebstahl - dieses Mal in Oberelspe in der Beeselstraße. Gegen 18 Uhr am Vorabend (14. Januar) hatte die Geschädigte den Kessel, den sie als Untersatz für einen Baum nutzte, noch gesehen. Am nächsten Morgen (15. Januar) gegen 8 Uhr fehlte er und der Baum sowie eine darum befestigte Beleuchtung lagen auf dem Boden. Die Geschädigte gab an, dass ihr ein Schrotthändler am Vortag aufgefallen wäre. Die Polizei sucht Hinweisgeber: Wer ein auffälliges Fahrzeug oder einen Händler zur Tatzeit und in der Nähe des Tatortes gesehen und weitere Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

