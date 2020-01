Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch wurde der Kreispolizeibehörde gegen 12.10 Uhr ein Feuer in der Straße "Hasenpfad" mitgeteilt. In einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses in Maumke war aus bisher nicht geklärten Gründen ein Brand ausgebrochen. Die eintreffende Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Alle vor Ort anwesenden Personen des Hauses konnten das Objekt rechtszeitig verlassen. Die betroffene Wohnung ist zurzeit unbewohnbar. Die Straße "Hasenpfad" ist zurzeit (14.00 Uhr) noch gesperrt. Angaben über den entstandenen Sachschaden liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

