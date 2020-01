Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fehlzündungen in der Heizungsanlage

Olpe (ots)

Am Donnerstag gegen 21.50 Uhr wurde der Polizeileitstelle zunächst eine Rauchentwicklung in einem Wohnobjekt im Lütringhauser Weg gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Polizei konnten, nachdem die Bewohner das Haus verlassen hatten, schnell Entwarnung geben. In einem abgeschlossenen Kellerraum wurden Fehlzündungen in der Heizungsanlage festgestellt, die zu einer Verpuffung führten. Die Feuerwehr saugte den entstandenen Rauch ab, so dass die Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Es entstand geringer Sachschaden.

