Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Wetterbedingte Unfälle im gesamten Kreisgebiet

Kreisweit (ots)

Heute Morgen (17. Januar) kam es aufgrund von plötzlich eintretender Glätte kreisweit zu neun Unfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Auf der K18 auf Höhe Arnoldihof in Kirchhundem geriet gegen 5.38 Uhr ein Lkw eines Kompostwerkes aufgrund der Glätte ins Rutschen, wobei sein Anhänger kippte. Da dieser mit "Hackschnitzeln" beladen war, bedeckten diese komplett die Fahrbahn. Die Straße war über mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 7.30 Uhr ereignete sich auf der L 714 in Girkhausen ein Alleinunfall, bei dem sich ein 19-jähriger Pkw-Fahrer überschlug. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

In Attendorn wurden auf der Straße "Modschlade" bei einem Verkehrsunfall gegen 7.50 Uhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihre 13-jährige Beifahrerin verletzt. Die Fahranfängerin fuhr in Richtung Kölner Straße. Vermutlich geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß seitlich mit einem Pkw zusammen. Ein Rettungswagen nahm beide zur ärztlichen Versorgung mit in ein Krankenhaus, das sie aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Auch hier war die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt.

Bei den weiteren Unfällen kam es zu Sachschäden, jedoch wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Polizei bittet Autofahrer, bei Temperaturen, um den Nullpunkt mit besonderer Vorsicht und an die Witterungsverhältnisse angepasst zu fahren.

