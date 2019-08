Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am 28.08.2019 (Mittwoch), in der Zeit zwischen 08.25 Uhr und 09.45 Uhr, wurde in Ibbenbüren, auf dem Seitenstreifen an der Ignatz-Wiemeler-Straße 24, ein grauer Opel Astra Sports durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt cirka 2.000 Euro. Bisher liegen keine Hinweise zum Verursacher vor. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

