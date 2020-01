Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrer gefährdet Kinder - Zeugen gesucht

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch gegen 06.55 Uhr wurden zwei Grundschulkinder beim Überqueren eines beampelten Fußgängerüberweges von einem PKW-Fahrer gefährdet. Ein Schüler berichtete, dass er zusammen mit einer Mitschülerin die Fußgängerfurt an der Fredeburger Straße in Langenei bei grün überqueren wollte. Hier habe auch ein in Richtung Altenhundem fahrendes Fahrzeug angehalten. Dieses wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW trotz roter Lichtzeichenanlage überholt. Der Schüler konnte nach seinen Angaben seine Mitschülerin noch zurückziehen, andernfalls wäre es zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Gesucht wird ein schwarzer "sportlicher" BMW, möglicherweise mit HSK- Kennzeichen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 an die Polizei Olpe wenden.

