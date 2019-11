Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Frau auf Diebestour

Freiburg (ots)

Eine 28 Jahre alte Frau war am Mittwoch, 06.11.2019, auf Diebestour in der Lörracher Innenstadt unterwegs. Gegen 12:30 Uhr wurde sie von einem Ladendetektiv dabei ertappt, wie sie gerade zwei Parfums in einer Plastikflasche verschwinden ließ und zum Ausgang ging. Nach Passieren der Kassen wurde sie vom Detektiv gestoppt. Bei der Frau konnte noch neue Bekleidungsstücke und weitere Artikel gefunden werden. Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände ebenso aus Geschäften in der Innenstadt entwendet wurden. Insgesamt hatte die Frau mutmaßliches Diebesgut im Wert von knapp 300 Euro dabei.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell