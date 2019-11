Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - geparkter Ford beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein geparkter Ford wurde am Mittwoch, 06.11.2019, in Lörrach beschädigt. Beim Ein- oder Ausparkten wurde der auf einem Parkplatz in der Georges-Köhler-Straße stehende Ford durch einen unbekanntes Fahrzeug links hinten touchiert. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro am Ford. Wer den Unfall beobachtet hat, der zwischen 10:20 Uhr und 11:50 Uhr passiert sein muss, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell