Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorläufige Ermittlungsergebnisse nach Brand in Maumke

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch kam es in Maumke in der Straße Hasenpfad zu einem Wohnungsbrand. Der Brandermittler der Kripo suchte am Donnerstag den Brandort erneut auf. Er konnte, als vorläufiges Ergebnis der Ermittlungen, einen technischen Defekt wie auch eine vorsätzliche Brandlegung ausschließen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell