Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen-Obereschach) Brand eines Bauernhofgebäudes

Villingen-Schwenningen-Obereschach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Gebäudebrand in Sommertshausen entstanden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 18:30 Uhr ein unbewohntes Bauernhofgebäude in Brand. Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Villingen und Obereschach waren durch starken Wind, der das Feuer immer wieder anfachte, erheblich erschwert. Dennoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

