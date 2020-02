Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau) Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich Fridingen - Bergsteig - Buchheim (26.02.2020)

Fridingen an der Donau (ots)

Auf der Gemarkung der Gemeinde Fridingen an der Donau ereigneten sich am Mittwoch mehrere Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit den ungünstigen Witterungsbedingungen durch Schneefall. Insgesamt wurden hierbei zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 50.000 Euro.

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro war die Folge eines Zusammenstoßes, der sich gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5940 zwischen Bergsteig und Buchheim ereignete. Der 47-jährige Lenker eines Renault Zoe befuhr die Kreisstraße aus Richtung Buchheim in Richtung Bergsteig und geriet auf der Gefällstrecke oberhalb von Bergsteig aufgrund seiner den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford B-Max einer 35-jähigen Pkw-Lenkerin kam. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Etwa eine Viertelstunde später ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 277 unterhalb von Bergsteig. Die 18-jährige Lenkerin eines Peugeot 306 befuhr die Landesstraße 277 aus Richtung Bergsteig in Richtung Neuhausen o Eck / Mühlheim an der Donau. Sie geriet auf der abschüssigen Fahrbahn bei Schneeglätte ins Schleudern und stieß gegen die neben der Fahrbahn verlaufende Leitplanke. Am Peugeot und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde die 18-Jährige Pkw-Lenkerin nicht.

Gegen 15.30 Uhr befuhr der 37-jährige Lenker eines Skoda Fabia die Landesstraße 277 aus Richtung Bergsteig in Fahrtrichtung Fridingen. Im Auslauf einer Linkskurve geriet er ebenfalls wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sein Pkw drehte sich und stieß mit der Heckseite gegen den aus Richtung Fridingen entgegenkommenden Audi A3 eines 59-jährigen Pkw-Lenkers. Beide an den Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der an den beiden Pkw entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

