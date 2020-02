Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Kirchen-Hausen) Sachbeschädigung an einer Telekommunikationseinrichtung (26.02.2020)

Geisingen-Kirchen-Hausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu der Sachbeschädigung an einem Verteilerkasten eines Telekommunikations-Dienstleisters, die am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr in der Straße "Im Espel" in dem sich an der Bundesstraße 31 / 33 befindlichen Gewerbegebiet festgestellt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstörten unbekannte Täter gewaltsam die stählerne Verankerung des Verteilers an den Sollbruchstellen, wodurch der Verteilerkasten verschoben wurde. Die Verschiebung des Verteilers führte letztlich zu einem Ausfall von Telekommunikationsverbindungen, von denen der Ortsteil Kirchen-Hausen bis zur Beseitigung dieser Störung betroffen war. Erst aufgrund der Störung wurde die an dem Verteiler verübte Sachbeschädigung festgestellt.

Möglicherweise wurde die Tat bereits im Verlaufe des Tages oder bereits über die Fastnachtstage verübt. Die Störung der örtlichen Telekommunikation wurde am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr durch den betroffenen Dienstleister behoben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Störung von Telekommunikationsanlagen in Tateinheit mit Sachbeschädigung ein.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die genaue Tatzeit, Tatverdächtige oder ein möglicherweise durch solche benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

