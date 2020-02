Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 523 (26.02.2020)

Wurmlingen (ots)

Auf der Bundesstraße 523 zwischen der Einmündung der Kreisstraße 5920 bei Wurmlingen und der Einmündung der Landesstraße 432 beim Konzenberg ereigneten sich am Mittwochnachmittag im Zeitraum von 15.15 bis 15.30 Uhr mehrere Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit den ungünstigen Witterungsbedingungen durch Schnee und Eis. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt etwa 7.000 Euro. Verletzt wurden niemand.

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand hierbei bei einem Auffahrunfall. Der 55-jährige Lenker eines Mercedes-Benz GLK fuhr auf den abbremsenden Mercedes-Benz GLC einer 58-jährigen Pkw-Lenkerin auf. Er hatte offensichtlich nicht bedacht, dass sich bei Schneeglätte der Bremsweg seines Pkw erheblich verlängert.

Gleich erging es wenige Minuten später auf der gleichen Strecke der 52-jährigen Lenkerin eines Audi Q3, die auf den Skoda Octavia eines 66-jährigen Pkw-Lenkers auffuhr und hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an den beiden beteiligten Pkw verursachte.

Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro erlitt der 20-jährige Lenker eines Ford Mondeo etwa gleichzeitig in diesem Bereich der Bundesstraße 523. Der 20-Jährige geriet mit seinem Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und streifte eine Leitplanke, an der kein Schaden entstand.

Als er mit seinem Pkw an der Leitplanke zum Stillstand gekommen war, fuhr ihm die 19-jährge Lenkerin eines Skoda Citigo auf den Ford Mondeo auf, wodurch an der Heckseite des Pkw ein weiterer Unfallschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Am Skoda Citigo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell