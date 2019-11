Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme im Reifenstecherfall

Meschede (ots)

Korrektur (Altersangabe) Wie bereits berichtet, wurden der Polizei im November nahezu täglich zerstochene Reifen in der Mescheder Kernstadt gemeldet. Die Polizei wertete die Taten aus und verstärkte ihre Fahndung. In der Nacht zum Freitag erfolgte dann die Festnahme eines 27-jährigen Mescheders. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte zunächst einen beschädigten Pkw auf dem Parkplatz der Le-Puy-Straße. In der anschließenden Fahndung traf die Polizei in der Lagerstraße auf den 27-jährigen Mann. Der Mescheder wurde verhaftet. Er steht im dringenden Tatverdacht für die Serie der Sachbeschädigungen an Autos verantwortlich zu sein. Der Mann wurde im Laufe des Freitags in eine Klinik eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

