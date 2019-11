Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Brilon (ots)

Ein Verkehrsunfall am "Rösenbecker Kreuz" forderte am Donnerstag zwei Verletzte. Gegen 17 Uhr fuhr ein Kleintransporter auf der Bundesstraße 7 in Richtung Marsberg. Als ein 18-jähriger Autofahrer die Kreuzung querte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer aus Marsberg leicht verletzt. Sein 23-jähriger Beifahrer aus Diemelsee erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Kreuzungsbereich zu Verkehrsbehinderungen.

