Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen in Wennigloh

Arnsberg (ots)

Unbekannte Täter wüteten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag auf dem Spielplatz auf der Müssenbergstraße. Am Donnerstag wurde der Schaden der Polizei gemeldet. Die Vandalen hatten mehrere Latten aus einem Zaunelement gerissen und diese anschließend auf dem Spielplatz verteilt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

