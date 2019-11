Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft in der Flechtdorfer Straße in Korbach ein.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Geschäft ein. Dort brachen sie eine Kasse auf, aus der sie eine geringe Menge Geld entwendeten. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell