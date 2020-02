Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Fendt-Caravan im Wert von 35.000 Euro gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Wohnwagen-Diebstahls an der Rheinhauser Straße. Das Besitzer-Ehepaar hat am Dienstagmorgen (18. Februar, gegen 7:45 Uhr) bemerkt, dass der weiße Fendt Opal mit Duisburger Kennzeichen (DU) nicht mehr in der Einfahrt des Wohnhauses steht. Wer hat in der Nacht zu Dienstag (17. Februar, 22 Uhr bis 18. Februar, 7:45 Uhr) etwas Verdächtiges beobachtet oder hat den Caravan nach seinem Verschwinden gesehen? Hinweise nimmt das Kommissariat 35 unter der 0203/2800 entgegen. (cd)

