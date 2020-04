Polizei Steinfurt

POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Laer (ots)

Auf der Verbindungsstraße zwischen den beiden Kreisverkehren an der Borghorster Straße und der Altenberger Straße ist am Mittwochnachmittag (01.04.2020) ein E-Bike-Fahrer verunglückt. Der 78-Jährige war den Schilderungen zufolge gegen 16.45 Uhr zunächst auf der Fahrbahn unterwegs. Er wollte dann auf den in beide Fahrtrichtungen für Radfahrer freigegeben Geh-/Radweg wechseln. Dieser ist baulich mit einem Bordstein von der Fahrbahn abgetrennt. Bei dem Wechsel verlor der Havixbecker die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der 78-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Münsteraner Krankenhaus. Am Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von cirka 100 Euro.

