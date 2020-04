Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Brand am Mittwoch

Lotte (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind am Mittwochnachmittag (01.04.2020) zu einem Feuer an der Straße Feldmark gerufen worden. Unbekannte Personen hatten auf einem Wiesenareal, das außerhalb der geschlossenen Bebauung liegt, Bienenstöcke in Brand gesetzt. Die etwa 400 x 500 Meter große Bienenwiese befindet sich westlich der Autobahn 1, die in diesem Bereich die Straße Feldmark quert und von der Krümpelstraße/Saerbecker Damm zu erreichen ist. Die Brandstifter zündeten einen etwa 8 x 2 Metern großen Holzkistenstapel an, der mit einer Plane abgedeckt war. Es handelte sich um unbewohnte Bienenstöcke. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell