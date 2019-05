Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Viele Rotlichtverstöße in der Neuwieder Innenstadt

Neuwied (ots)

Im Laufe der letzten Woche hat die Polizei zwei gezielte Verkehrskontrollen zur Überwachung der Ampelphasen durchgeführt. In der Hermannstraße fuhren innerhalb einer Stunde sechs Verkehrsteilnehmer über die rote Ampel. An der Kreuzung an der Eishalle wurden acht Rotlichtverstöße begangen. Zudem führten die Polizeibeamten mehrere verkehrserzieherische Gespräche mit Verkehrsteilnehmern, die bei Gelbphasen nicht anhielten. Gegen die Rotlichtsünder wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Zum Teil droht ein einmonatiges Fahrverbot.

Aufgrund dieser Ergebnisse werden auch zukünftig an verschiedenen Örtlichkeiten in Neuwied entsprechende Kontrollen durchgeführt.

