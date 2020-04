Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

Auf einer Baustelle an der Breite Straße haben sich Diebe aufgehalten. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Rohbau verschafft hatten, entwendeten sie verschiedene Werkzeugmaschinen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die an dem Rohbau an der Breite Straße, Ecke Schumannstraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215. Die Unbekannten haben sich dort in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstagmorgen (02.04.2020), 08.20 Uhr, aufgehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell