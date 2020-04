Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfall

Recke (ots)

Am Mittwochabend (01.04.2020), um 20.15 Uhr, ist es am Verfarths Hof/ Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin gekommen. Die Autofahrerin hatte die Vorfahrt des auf der falschen Seite fahrenden Radfahrers nicht beachtet. Der Zweiradfahrer gab an, unverletzt zu sein und lehnte einen Personalienaustausch ab. Er wolle keine Polizei, da er eine gewisse Mitschuld an dem Unfall trage. Anschließend trennten sich beide Parteien. Zu einem späteren Zeitpunkt hatte dann die Pkw-Fahrerin einen Schaden in Höhe von ca. 500 bis 1000,- Euro an ihrem Wagen festgestellt. Der Radfahrer hatte sich bei der Polizei bisher nicht gemeldet. Er war etwa 20 bis 25 Jahre alt, cirka 170 cm groß, südländischer Typ. Er hatte schwarze Haare, eine sportliche Figur und trug eine Winterjacke. Zeugen werden gesucht, Telefon 05451/591-4315.

