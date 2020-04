Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Verstöße gegen die Allgemeinverfügung; Rechtsupweg - Berauscht gefahren

Altkreis Norden (ots)

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Verstöße gegen die Allgemeinverfügung

Die Polizei hat am Dienstag auf Norderney erneut Verstöße gegen die geltende Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich festgestellt. Am Nachmittag kontrollierten die Beamten einen 67 Jahre alten Mann und eine 66 Jahre alte Frau in der Schulzenstraße. Bei den Personen handelte es sich um vietnamesische Staatsbürger. Es wurde festgestellt, dass sie nach dem Ablauf eines Touristenvisums 2018 die Bundesrepublik nicht verlassen haben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz und illegalen Aufenthalts. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus führt die Polizei weiterhin verstärkt Kontroll- und Streifentätigkeiten durch. Verstöße gegen die geltenden Allgemeinverfügungen werden konsequent verfolgt.

Verkehrsgeschehen

Rechtsupweg - Berauscht gefahren

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Rechtsupweg von der Polizei angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Mühlenweg stellten die Beamten fest, dass die Peugeot-Fahrerin offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

