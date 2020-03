POL-AUR: Norden - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen; Norden - Reifen gestohlen; Norderney - Verstoß gegen Allgemeinverfügung

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

In ein Vereinsheim in Norden ist es am Sonntag zu einem versuchten Einbruch gekommen. Zwei Personen versuchten offenbar um kurz nach 23 Uhr, sich gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim in der Kastanienallee zu verschaffen. Ein Anwohner hatte auf dem Gelände verdächtige Beobachtungen gemacht und die Polizei alarmiert. Am Tatort stellten die Polizeibeamten einen 27-Jährigen und eine 18-Jährige fest. Die beiden Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Norden - Reifen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag auf einem Firmengelände in Norden Reifen gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, Zugang zu dem Gelände in der Gewerbestraße. Sie bockten einen VW Amarok auf und entwendeten die Reifen mitsamt Felgen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Verstoß gegen Allgemeinverfügung

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus haben Polizeibeamte am Wochenende einen 71 Jahre alten Mann am Fähranleger auf Norderney kontrolliert. Sie stellten fest, dass sich der 71-Jährige offenbar über den 22.03.2020 hinaus zu touristischen Zwecken auf der Insel aufgehalten hatte. Er verstieß damit gegen die geltende Allgemeinverfügung des Landkreises Aurich. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

