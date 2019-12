Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Sachbeschädigung an Pkw

Germersheim (ots)

In der Nacht vom 20. auf den 21.12.2019 beschädigten Unbekannte einen roten Dacia Sandero An Fronte Karl in Germersheim. Der oder die Täter beschädigten vermutlich mittels eines Schlagwerkzeuges die Frontscheibe. Außerdem zertrümmerte sie beide Frontscheinwerfer und rissen den rechten Außenspiegel ab. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Dirk Wecke, PHK



Telefon: 07274 958 0

Mail: pigermersheim.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell