Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Verkehrsunfallflucht

Weingarten (ots)

Am Vormittag des 21.12.2019, zwischen 09:00 und 09:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Neugasse in Weingarten. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen ordnungsgemäß geparkten Ford Transit und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Unfallflüchtige rückwärts aus dem Hof des gegenüberliegenden Weingutes herausgefahren ist und hierbei den hinteren Radkasten des Ford Transit touchiert hat. Vor Ort wurden auch Plastikteile einer Rückbeleuchtung aufgefunden. Der entstandene Schaden an dem Ford Transit dürfte ca. 1000 Euro betragen.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

