Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Media Markt Landau, Samstag, 21.12.2019, 10:00 Uhr

Landau (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Parkplatz des Landauer Media Markt in der Klaus-von-Klitzing Straße am Samstag Morgen einen geparkten PKW Toyota und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500.- EUR. Bezüglich des Unfallverursachers liegen derzeit keine Hinweise vor. Zum Unfallzeitpunkt herrschte reger Kundenverkehr, weshalb die Polizei Landau Zeugen bittet, sich unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

