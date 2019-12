Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feuerwerkskörper beschädigt Anhänger

Steinweiler (ots)

In der Nacht des 21.12.2019 gegen 23:30 Uhr warfen unbekannte Täter einen Feurwerkskörper auf einen geparkten Anhänger, welcher in der Hauptstraße in Steinweiler geparkt war. Durch den Feuerwerkskörper wurde die Ladefläche beschädigt. Hinweise bittet die Polizeiinspektion Wörth unter der nachfolgend genannten Adresse zu melden.

