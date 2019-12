Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2,56 Promille am Steuer

Hagenbach (ots)

In der Nacht des 21.12.2019 gegen 23:30 Uhr wurde eine 29-Jährige Autofahrerin in der Habsburgerallee in Hagenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Hinweise auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum erlangen. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 2,56 Promille. Gegen die 29-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt.

