Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jacke entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Während eines Arztbesuchs in der Kurtalstraße am 20.12.19, zur Mittagszeit, wurde die graue "Tommy Hilfiger" Winterjacke einer Patientin entwendet. Der Wert der Jacke beträgt ca. 200.- EUR. Ein Tatverdacht richtet sich gg. eine andere Patientin, welche zeitgleich in der Praxis war.

