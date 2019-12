Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Unfall weggefahren

Bad Bergzabern (ots)

Ein PK-Fahrer parkte am 21.12.2019, in der Zeit von 08:40-09:45 Uhr, sein Fahrzeug - silberner Toyota Auris - auf dem Parkplatz des EDEKA und ging einkaufen. Bei Rückkehr wurde ein Schaden an der hinteren Tür der Beifahrerseite festgestellt. Offensichtlich Streifte ein anderer PKW beim Ausparken das abgestellte Fahrzeug und entfernte sich ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am PKW blieb roter Fremdlack zurück. Schaden ca. 500.- EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell