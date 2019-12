POL-PDLD: Verfolgungsfahrt endet im Acker

Polizeidirektion Landau

Verfolgungsfahrt endet im Acker

Edenkoben/Venningen

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife der Polizei Edenkoben gegen 02:00 Uhr ein schwarzer PKW auf, welcher einen Wirtschaftsweg zwischen Edenkoben und Edesheim befuhr. Der PKW sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt die Anhaltesignale der Beamten zu befolgen, flüchtete der 25-jährige Fahrzeugführer jedoch mit hoher Geschwindigkeit auf Wirtschaftswegen in Richtung Venningen. Erst nach ca. 2 Kilometern endete die Verfolgungsfahrt, als der 25-jährige auf dem regennassen Feldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einen Acker rutschte. Anschließend versuchte der 25-jährige seine Flucht zu Fuß fortzusetzen, konnte jedoch durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Letztlich konnte der Grund der Flucht schnell in Erfahrung gebracht werden. Der 25-jährige stand erheblich unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

