Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wörth

Wörth am Rhein, 20.12.2019 (ots)

Gleich drei Verkehrsunfälle, bei denen die Unfallverursacher ohne ihren Pflichten nachzukommen die Unfallörtlichkeit verließen, wurden am Morgen des 20.12.2019 bei der Polizeiinspektion Wörth gemeldet.

Am 20.12.2019 um ca. 08:20 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmern mit einem silberfarbenen VW Golf die Hauptstraße in Freckenfeld in Fahrtrichtung Bad Bergzabern. Aufgrund einer Engstellte musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein ihr entgegenkommender PKW-Führer streifte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel des VW Golf. Hierbei wurden beide Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter.

Bereits am Donnerstag den 19.12.2019, im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:20 Uhr, streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Jahnstraße in Kandel am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra am linken Außenspiegel. Auch hier blieben Außenspiegelteile des Unfallverursachers an der Unfallstelle zurück.

Am 20.12.2019 um 11:30 Uhr stellte die Besitzerin eines Audi A4 in der Theresienstraße in Wörth-Maximiliansau fest, dass ihr Fahrzeug am linken Kotflügel erheblich beschädigt wurde. Das Fahrzeug parkte dort seit dem 17.12.2019, 18:00 Uhr. Aufgrund des Schadensbildes ist anzunehmen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW handeln dürfte.

In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Verkehrsunfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Wörth am Rhein in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich beim Unerlaubten Entfernen vom Unfallort um eine Straftat handelt, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. Nicht selten sind auch Fahrverbote oder sogar der Entzug der Fahrerlaubnis die Folge.

Rückfragen bitte an:

Göller, POK

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



